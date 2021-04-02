Глава департамента Минпромторга арестован в Москве

Уголовные дела сотрудников Минпромторга

Это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. Как сообщалось ранее, в начале этой недели в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Андрей Бандуров, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега - консультант того же отдела Сослан Гериев. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемых до 26 мая. Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.