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У метро «Парк культуры» в Москве горит здание

Алиса Селезнёва
33 минуты назад
Загорелось здание на Садовом кольце в Москве, недалеко от метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
На видео, которое опубликовал канал, огонь и черный дым вырываются из окон здания, на месте находятся полицейские.
Возгорание произошло в доме на внешней стороне Садового кольца, где расположен ресторан быстрого питания KFC, пишет РИА Новости.
Пожарные расчеты прибыли на место после сообщения о пожаре по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 1, и проводят разведку, уточнили изданию в пресс-службе столичного главка МЧС.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве загорелся 34-этажный дом в элитном жилом комплексе «Аэробус». В этом ЖК проживают телеведущая Анфиса Чехова, юморист Ефим Шифрин, музыкант Леонид Агутин, тренер по фигурному катанию Александр Жулин, певец Стас Пьеха, футболист Алексей Смертин и другие знаменитости.
Происшествия,Видео,Александр Жулин,Стас Пьеха,Ефим Шифрин,Алексей Смертин,Леонид Агутин,Анфиса Чехова,МЧС,РИА Новости,Москва,
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