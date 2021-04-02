ФСБ задержала в Омске членов экстремистского сообщества

«Сотрудниками спецподразделения УФСБ по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области задержано 11 человек запрещенной экстремистской организации, в отношении трех из них возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято значительное количество запрещенной литературы. Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены в страны исхода», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Согласно имеющимся данным гражданами РФ и Центрально-Азиатского региона в ходе конспиративных собраний осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» с использованием специализированной религиозной литературы», – отметили в спецслужбе.