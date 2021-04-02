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ФСБ задержала в Омске членов экстремистского сообщества

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
В Омске задержали 11 участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«Сотрудниками спецподразделения УФСБ по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области задержано 11 человек запрещенной экстремистской организации, в отношении трех из них возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято значительное количество запрещенной литературы. Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены в страны исхода», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что ячейка пыталась действовать скрытно, ее деятельность удалось пресечь в результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ, УМВД и Росгвардии.
«Согласно имеющимся данным гражданами РФ и Центрально-Азиатского региона в ходе конспиративных собраний осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» с использованием специализированной религиозной литературы», – отметили в спецслужбе.
В конце марта ФСБ задержала в Москве бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
Происшествия,Росгвардия,Таблиги Джамаат,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,Омская Область,Россия,Омск,
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