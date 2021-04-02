На вопрос, чем он занимается в Москве, Эдвард Бил ответил, что является видеоблогером.

Дорожно-транспортное происшествие с его участием произошло 1 апреля на Садовом кольце: из-за выезда на встречную полосу спорткара Audi столкнулись пять автомобилей. В результате одна женщина-водитель с тяжелыми травмами оказалась в реанимации. Было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.