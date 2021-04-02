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Появилось видео допроса устроившего ДТП блогера Эдварда Била

Алевтина Жаркова
13 минут назад
Блогер Эдвард Бил находился за рулем Audi в момент крупной аварии в центре Москвы. Об этом молодой человек рассказал на допросе. МВД обнародовало видеозапись, на которой пранкер-миллионер подтверждает, что управлял транспортным средством.
На вопрос, чем он занимается в Москве, Эдвард Бил ответил, что является видеоблогером.
«Я снимаю розыгрыши, снимаю социальные эксперименты, благотворительность», – пояснил задержанный.
Дорожно-транспортное происшествие с его участием произошло 1 апреля на Садовом кольце: из-за выезда на встречную полосу спорткара Audi столкнулись пять автомобилей. В результате одна женщина-водитель с тяжелыми травмами оказалась в реанимации. Было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Происшествия,Видео,МВД,Москва,
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