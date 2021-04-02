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Появилось видео столкновения самолетов в российском аэропорту

Lenta.ru
8 минут назад
Столкновение двух пассажирских самолетов российских авиакомпаний в аэропорту Сургута попало на видео. Ролик предоставили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК), он появился в распоряжении «Ленты.ру».
На записи видно, как крыло воздушного судна ATR-72, принадлежащего UTair, наехало на переднюю часть лайнера Як-40 авиакомпании «Скол». Кроме того, на кадрах заметны повреждения носовой части последнего самолета.
Как уточнили в СК, сейчас проводится процессуальная проверка инцидента.
Вечером 1 апреля два самолета столкнулись в аэропорту Сургута. Инцидент произошел при техническом обслуживании лайнера ATR-72. Воздушное судно находилось с запущенным двигателем, из-за чего возникло случайное движение и наезд на Як-40. Ни пассажиров, ни членов экипажей на борту не было.
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