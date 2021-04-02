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На заводе в Харьковской области прогремел взрыв, погиб один человек

РИА Новости
33 минуты назад
Взрыв с последующим возникновением пожара произошел на территории завода в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным пресс-службы, около 04.20 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о взрыве на территории завода в Харьковской области. На месте происшествия полицейские установили, что на территории завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса.
"На территории цеха в момент взрыва находилось пять работников. В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу", - говорится в сообщении.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Происшествия,Украина,
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