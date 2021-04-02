По данным пресс-службы, около 04.20 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о взрыве на территории завода в Харьковской области. На месте происшествия полицейские установили, что на территории завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса.