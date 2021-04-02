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Самолет ATR-72 в аэропорту Сургута наехал на Як-40

Национальная Служба Новостейиещё 13
1 час назад
Самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно укатился в аэропорту Сургута и столкнулся со стоявшим поблизости Як-40. Пассажиров и членов экипажей внутри воздушных судов не было. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Самолет ATR-72 наехал на Як-40 в Сургуте
Фото: Уральское следственное управление на транспорте СКУральское следственное управление на транспорте СК
Инцидент произошел в четверг, 1 апреля. Воздушные суда находились в этот момент на техническом обслуживании, ATR-72 стоял с работающими двигателями и произошло его самопроизвольное движение. В результате лайнер наехал на Як-40, который находился на стоянке.
В результате происшествия никто не пострадал, но самолеты получили «механические повреждения».
СК начал проверку в связи с инцидентом, ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего и причины.
Происшествия,Сургут,
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