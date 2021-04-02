Самолет ATR-72 наехал на Як-40 в Сургуте

Инцидент произошел в четверг, 1 апреля. Воздушные суда находились в этот момент на техническом обслуживании, ATR-72 стоял с работающими двигателями и произошло его самопроизвольное движение. В результате лайнер наехал на Як-40, который находился на стоянке.