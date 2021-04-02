Самолет ATR-72 наехал на Як-40 в Сургуте

Самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно укатился в аэропорту Сургута
и столкнулся со стоявшим поблизости Як-40. Пассажиров и членов экипажей внутри воздушных судов не было. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Фото: Уральское следственное управление на транспорте СКУральское следственное управление на транспорте СК
Инцидент произошел в четверг, 1 апреля. Воздушные суда находились в этот момент на техническом обслуживании, ATR-72 стоял с работающими двигателями и произошло его самопроизвольное движение. В результате лайнер наехал на Як-40, который находился на стоянке.
В результате происшествия никто не пострадал, но самолеты получили «механические повреждения».
СК начал проверку в связи с инцидентом, ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего и причины.