«Повисший» на заборе Volkswagen попал на видео

Инцидент произошёл в Кирове , на улице Мельничной. Пьяный водитель проглядел поворот и на полном ходу влетел в забор.

На кадрах можно увидеть, как серый Volkswagen, игнорируя запрещающий сигнал светофора, вылетает с дороги на сугроб, подлетает в воздух и «запрыгивает» на забор.

По данным Лайфа, виновника ДТП задержали. Увидев состояние водителя, стражи порядка поняли, что он пьян. От экспертизы правонарушитель отказался.

Позднее выяснилось, что у водителя нет прав. Автомобиль не был застрахован, номера машины в розыске. Они были изъяты инспекторами.