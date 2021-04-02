«Повисший» на заборе Volkswagen попал на видео

Инцидент произошёл в Кирове
, на улице Мельничной. Пьяный водитель проглядел поворот и на полном ходу влетел в забор.
На кадрах можно увидеть, как серый Volkswagen, игнорируя запрещающий сигнал светофора, вылетает с дороги на сугроб, подлетает в воздух и «запрыгивает» на забор.
По данным Лайфа, виновника ДТП задержали. Увидев состояние водителя, стражи порядка поняли, что он пьян. От экспертизы правонарушитель отказался.
Позднее выяснилось, что у водителя нет прав. Автомобиль не был застрахован, номера машины в розыске. Они были изъяты инспекторами.
Забор был заделан уже на следующий день.