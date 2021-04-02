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На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы

ТК «Звезда»иещё 10
1 час назад
В пятницу, 2 апреля, на востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате произошедшего один человек погиб, еще два получили травмы различной степени тяжести.
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд
Фото: FacebookFacebook
Инцидент произошел на территории уезда Хуалянь внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. Всего в восьми вагонах состава находились порядка 350 пассажиров.
«Второй и третий вагон сошли с рельсов, один пассажир скончался, двое - ранены. Из первых трех вагонов уже освободили около 60 человек», - сообщает центральное информагентство Тайваня.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что серьезно повреждены четвертый и пятый вагон. По предварительным данным, есть «много людей без признаков жизни».
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