На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд

В пятницу, 2 апреля, на востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате произошедшего один человек погиб, еще два получили травмы различной степени тяжести.

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Инцидент произошел на территории уезда Хуалянь внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. Всего в восьми вагонах состава находились порядка 350 пассажиров.

«Второй и третий вагон сошли с рельсов, один пассажир скончался, двое - ранены. Из первых трех вагонов уже освободили около 60 человек», - сообщает центральное информагентство Тайваня.