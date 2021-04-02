Нападение экс-футболиста «Интера» Гуарина на свою семью сняли на видео

Игрок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать отца и других членов семьи. Те, в свою очередь, вызвали полицию.

Футболист был задержан и транспортирован в местную больницу, где ему оказывали помощь. Сейчас он находится под надзором полиции.