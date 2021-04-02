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Нападение экс-футболиста «Интера» Гуарина на свою семью сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Бывший игрок итальянского «Интер» Фредди Гуарина задержан после нападения на свою семью в городе Энвигадo в Колумбии. Кадры публикует канал «Life» со ссылкой на BluRadio Colombia.
Игрок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать отца и других членов семьи. Те, в свою очередь, вызвали полицию.
На видео можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов прерывают потасовку. На одежде спортсмена можно заметить кровь.
Футболист был задержан и транспортирован в местную больницу, где ему оказывали помощь. Сейчас он находится под надзором полиции.
Происшествия,Видео,Фредди Гуарин,МВД,Колумбия,
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