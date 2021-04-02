Адвокаты Эдварда Била рассказали о причинах ДТП на видео

Адвокаты пранкера, рассказали, какую версию озвучил следователям их подзащитный. Видео публикует telegram-канал «Life shot».
По словам защитников, блогер рассказал на допросе, что его подрезал автомобиль Mitsubishi.
"Он был за рулём, он это указывает, что был за рулём... Очень важный момент, что Эдвард не нарушал правила дорожного движения. Он ехал с разрешённой скоростью, находился в трезвом состоянии и здравом уме. Данное ДТП спровоцировала другая машина, которая сейчас устанавливается", — заявил адвокат.
Геннадий Удунян
и Сергей Жорин
добавили, что, когда Била "подрезали", у него, видимо, сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.
Также правозащитники рассказали, что Эдвард получил сильную травму спины, но он больше беспокоится за здоровье других участников аварии.