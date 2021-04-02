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Опубликовано видео обыска в квартире Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы

Александр Кузьмин
1 час назад
В квартире блогера, учувствовавшего в аварии в районе Садового кольца, прошли обыски. Видео публикует канал «Москва 24».
По информации адвоката Эдварда Била, Сергея Жорина, обыски никаких результатов не дали.
"Ничего там не было установлено и ничего не изъято, а в его крови не обнаружены ни алкоголь, ни наркотики", - прокомментировал правозащитник.
Стоит отметить, что блогера, задержанного на 48 часов, после допроса увезли в СИЗО на Петровке.
Напомним, ДТП с участием Била произошло в районе дома 7 на Новинском бульваре. Автомобиль Audi синего цвета выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.
В результате столкновения серьезные травмы получила женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она была госпитализирована и в настоящее время находится в реанимации.
Происшествия,Видео,Сергей Жорин,ФСИН,Москва,
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