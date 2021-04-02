Опубликовано видео обыска в квартире Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы

Напомним, ДТП с участием Била произошло в районе дома 7 на Новинском бульваре. Автомобиль Audi синего цвета выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.

В результате столкновения серьезные травмы получила женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она была госпитализирована и в настоящее время находится в реанимации.