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Пенсионер, угрожавший взорвать самолёт, попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Пассажир рейса Москва–Томск угрожал взорвать самолет, экипажу пришлось вызвать полицию. Видео публикует канал «Москва 24».
Инцидент произошёл 31 марта в аэропорту Шереметьево. Пенсионер из Нижнего Новгорода угрожал взорвать самолет, экипажу пришлось вызвать полицию. Пассажира вывело из себя требование от бортпроводницы надеть маску.
Аэропорт был вынужден произвести замену самолёта. Вылет задержался на два часа. Взрывчатки обнаружено не было.
На дебошира было заведено уголовное дело и выписан штраф.
Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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