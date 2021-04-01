Пьяный врач убил медсестру

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Осенью 21-летняя студентка четвертого курса медицинского университета Ирина добровольно пошла работать в красную зону в Фатежской районной больнице в городе Фатеже.

В ночь на 27 марта 30-летний анестезиолог-реаниматолог Андрей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и задушил ее в помещении больницы.

Утром коллеги обнаружили тело Ирины и вызвали полицию. Ее сотрудники задержали Андрея. Он написал явку с повинной. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд заключил врача под стражу. 29 марта родственники похоронили Ирину.