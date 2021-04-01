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Пьяный врач убил медсестру

Артём Кульша
33 минуты назад
В Курской области врач убил медицинскую сестру. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Пьяный врач убил медсестру
Фото: ТАССТАСС
Осенью 21-летняя студентка четвертого курса медицинского университета Ирина добровольно пошла работать в красную зону в Фатежской районной больнице в городе Фатеже.
В ночь на 27 марта 30-летний анестезиолог-реаниматолог Андрей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и задушил ее в помещении больницы.
Утром коллеги обнаружили тело Ирины и вызвали полицию. Ее сотрудники задержали Андрея. Он написал явку с повинной. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд заключил врача под стражу. 29 марта родственники похоронили Ирину.
«Нашу Иринку нашли мертвой, просто разорванной. Врач давно домогался до нее, но она молчала. Он закрыл ее в лифте между этажами, и ей некуда было деваться... Лишили жизни маленького, хрупкого ангелочка. Она никому никогда не принесла вреда. Училась отлично и в школе, и в институте. Мечтала стать нейрохирургом, собиралась поступать в аспирантуру, и так все резко оборвалось...» — рассказал ее отчим.
Происшествия,Курская Область,
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