В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома 7 на Новинском бульваре. Из-за аварии движение на участке сильно затруднено. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
По неподтвержденным сведениям, пострадали два человека. Женщину зажало в одной из машин. Сейчас пострадавшую извлекли из транспортного средства, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
Как сообщают в СМИ, виновник крупной аварии с места происшествия скрылся.