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Опубликовано видео с места крупного ДТП в центре Москвы

Алевтина Жаркова
46 минут назад
В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома 7 на Новинском бульваре. Из-за аварии движение на участке сильно затруднено. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
По неподтвержденным сведениям, пострадали два человека. Женщину зажало в одной из машин. Сейчас пострадавшую извлекли из транспортного средства, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
Как сообщают в СМИ, виновник крупной аварии с места происшествия скрылся.
Происшествия,Видео,Москва,
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