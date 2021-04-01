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Появилось видео задержания нефролога в Петербурге по делу об убийстве жены

Алевтина Жаркова
45 минут назад
Главного нефролога Санкт-Петербурга подозревают в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году.
Имя врача не разглашается, но, по данным агентства «РИА Новости», речь может идти о заведующем отделением Мариинской больницы. Он является главным нефрологом города. Видео с места задержания публикует Telegram-канал «78 | Новости».
Следствие предполагает, что мужчина убил свою жену, работавшую доктором в роддоме 6, в квартире. Затем врач избавился от тела супруги, вывезя его на автомобиле в Ленинградскую область.
Происшествия,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,
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