Школьница из-за мести выложила в Сеть интимное видео подруги

Орске школьница из мести распространила видеозапись стриптиза подруги. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

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16-летняя девушка приревновала подругу к парню. В попытке отомстить она предложила ей станцевать стриптиз для зрителей по видеосвязи с условием, что ее никто не узнает и что ей заплатят 10 тысяч рублей. Та согласилась.

Подруга записала танец на видео. После этого она создала анонимный аккаунт в инстаграме и отправила с него ролик их общим друзьям. Сотрудники правоохранительных органов уличили ее в этом и возбудили по факту произошедшего уголовное дело о распространении порнографии с несовершеннолетними.

В первой половине марта СМИ сообщили, что жительница Санкт-Петербурга организовала порнографическую съемку своей 10-летней дочери с целью последующего распространения данных материалов. Сотрудники правоохранительных органов уличили ее в этом и возбудили в ее отношении уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью и сопряженных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета по Новгородской области рассказали о завершении расследования и направлении в суд уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Великого Новгорода по статьям «Развратные действия», «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное в отношении двух или более лиц», «Изготовление материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».