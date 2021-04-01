Школьница из-за мести выложила в Сеть интимное видео подруги

В ноябре, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета
по Новгородской области рассказали о завершении расследования и направлении в суд уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Великого Новгорода по статьям «Развратные действия», «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное в отношении двух или более лиц», «Изготовление материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».