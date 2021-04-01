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Пьяного авиадебошира сняли с рейса Владивосток - Москва

Национальная Служба Новостей
2 часа назад
Нетрезвого авиадебошира сняли с рейса компании «Аэрофлот» во Владивостоке, сообщает «РЕН ТВ».
Пьяного авиадебошира сняли с рейса Владивосток - Москва
Фото: nsn.fmnsn.fm
Мужчина направлялся в Москву, однако оказался в полицейском участке, так как вел себя буйно и агрессивно. Из-за его действий командиру экипажа пришлось остановить запуск двигателя, чтобы вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Бортпроводники передали мужчину полицейским.
Российские авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 года. Как пишет ТАСС, это следует из опубликованного постановления правительства.
Происшествия,Аэрофлот,Госдума,МВД,РЕН ТВ,ИТАР-ТАСС,Москва,Владивосток,
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