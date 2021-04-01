В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Российского врача осудили на девять лет за подмену органов

Lenta.ru
24 минуты назад
Суд приговорил бывшего главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко к девяти годам колонии строгого режима за подмену органов умершей россиянки, взятки и мошенничество. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.
Российского врача осудили на девять лет за подмену органов
Фото: Игорь НадеждинИгорь Надеждин
Также 56-летнего Колченко оштрафовали на 2,5 миллиона рублей, и запретили ему занимать организационно-распорядительные должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет после освобождения.
Установлено, что главный патологоанатом области дал команду своим сотрудникам подменить органы погибшей при родах женщины — чтобы не портить статистику и скрыть грубую врачебную ошибку, допущенную акушерами-гинекологами.
Также Колченко уличили в поборах с санитаров — он оставлял себе часть их премий, а за взятки закрывал глаза на то, что подчиненные незаконно занимались ритуальной подготовкой тел умерших. Врача взяли под стражу в зале суда.
Сроки получили и причастные к преступлениям подчиненные патологоанатома. Заведующая консультативным отделением Наталья Герасименко приговорена к двум годам условно, а врач-патанатом Екатерина Черкасова — к полутора годам условно.
Происшествия,Екатерина Черкасова,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители