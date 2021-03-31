Толкнувшему росгвардейца на акции 31 января дали год колонии

Органами предварительного следствия установлено, что 31 января на Пионерской площади Туганков и иные неустановленные лица нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули бойца омоновца. Он был задержан и арестован.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Уголовные дела были возбуждены по ряду статей, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарных правил (из-за риска распространить COVID-19), нападениях на представителей власти.