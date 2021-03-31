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Суд дал год колонии мужчине, толкнувшему росгвардейца на незаконной акции

РИА Новости
1 час назад
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Евгения Туганкова, толкнувшего бойца Росгвардии на несогласованной акции 31 января, к одному году лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Толкнувшему росгвардейца на акции 31 января дали год колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Суд назначил Туганкову наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Туганков вину признал.
Органами предварительного следствия установлено, что 31 января на Пионерской площади Туганков и иные неустановленные лица нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули бойца омоновца. Он был задержан и арестован.
Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок отцу семерых детей Андрею Ломову, толкавшего правоохранителей на несогласованной акции 23 января.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Уголовные дела были возбуждены по ряду статей, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарных правил (из-за риска распространить COVID-19), нападениях на представителей власти.
Происшествия,Андрей Ломов,Росгвардия,Санкт-Петербург,
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