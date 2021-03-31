Михаил Мишустин уволил арестованного замглавы Минэнерго. 9 сентября Басманный суд Москвы отправил Анатолия Тихонова в СИЗО по обвинению в мошенничестве на 600 млн рублей.

«Освободить 12 апреля 2021 года Тихонова Анатолия Владимировича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — сказано в распоряжении главы кабмина.