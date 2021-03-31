В Москве накрыли элитную вечеринку со стриптизершами

Попасть на мероприятие можно было только по QR-кодам, пишет «Комсомольская правда
» в своем Telegram
-канале. На опубликованных кадрах оперативной съемки силовики врываются в квартиру на Мосфильмовской улице и начинают обыск. На мероприятии было много алкоголя и кальяны, повсюду были разбросаны свернутые в трубочку купюры разного номинала. Праздничный антураж также создавали неоновый свет, барная стойка и диджейский пульт. На видео также можно заметить как минимум одну большую кровать и несколько диванов, на которые усадили стриптизерш в париках.