В Москве накрыли элитную вечеринку со стриптизершами

Судя по торту со свечками и числом 28, можно предположить, что молодые люди отмечали день рождения, однако мужчина из соседней квартиры рассказал, что подобные вечеринки хозяева квартиры устраивают регулярно. В квартире нашли пять свертков с кокаином. У одного из гостей при обыске изъяли марихуану.