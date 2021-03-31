Жена бизнесмена из Челябинска узнала о разводе после его смерти

Жительница Челябинска через суд пытается добиться восстановления брака с умершим бывшим супругом. О том, что оформлен развод, женщина узнала только после смерти бизнесмена, а наследство достанется новой жене. Подробности этой истории URA.RU рассказал адвокат Александр Щербинин.

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Как рассказал URA.RU Щербинин, дама поссорилась с супругом, он обиделся и подал на развод, но жене об этом не сказал. Супругов развели, когда женщина была в командировке, и она не знала, что ей поступают повестки в суд. Дело рассмотрели в отсутствие ответчика. Пара продолжала жить вместе и о том, что развод оформлен, мужчина не сообщил.

«Копия решения суда до нее также не дошла», — уточнил адвокат.

Вместе бывшие супруги после развода прожили около четырех лет. За это время мужчина успел оформить брак с новой дамой.

«Новая жена знала о существовании старой жены, и ее не удивляло, что мужчина живет с прежней супругой. А старая супруга подозревала, что муж ей неверен, но не знала, насколько далеко это зашло», — рассказал адвокат.

Затем мужчина скоропостижно скончался.

После его смерти бывшая супруга отправилась к нотариусу, чтобы вступить в права наследства. Только там она узнала о разводе и том, что все средства, по словам адвоката довольно внушительные, отходят к новой супруге. Сейчас она через суд пытается добиться признания незаконным расторжение брака, чтобы получить наследство.

«Параллельно она пытается добиться раздела имущества, так как после оформления развода, раз уж он состоялся, она ничего не получила, хотя имела на это право», — рассказал адвокат.