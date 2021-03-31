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Бродивший в тоннеле метро мужчина попал на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад
Полиция задержала мужчину, гуляющего по рельсам на станции метро «Баррикадная» в Москве. Видео публикует телеграмм канал «Новости Москвы»
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов выводят из тоннеля молодого человека в очках и жёлтой куртке. За спиной у него находится рюкзак.
Уточняется, что задержанного отправили на медицинское освидетельствование. По факту случившегося инцидента составлен протокол об административном правонарушении.
Происшествия,Видео,МВД,Москва,
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