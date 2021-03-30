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Жителя Москвы приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого

РИАМО
1 час назад
Троицкий районный суд Москвы приговорил 51-летнего ранее судимого жителя столицы Юрия Куликова к 8 годам колонии, он осужден по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Москвича приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным правоохранителей, 18 октября 2019 года Куликов вместе со знакомым находился в своей квартире, расположенной в поселке Рогово поселения Роговское Москвы. Там у них произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.
Куликов взял кухонный нож и нанес знакомому удар в живот. От полученного колото-резаного ранения тот скончался. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Происшествия,Юрий Куликов,ФСИН,Москва,
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