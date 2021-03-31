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Житель Севастополя обвиняется в 17 изнасилованиях

ИА Regnumиещё 2
46 минут назад
Житель Севастополя обвиняется в совершении 17 изнасилований, в том числе в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело в отношении его направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Жителя Севастополя обвинили в 17 изнасилованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По версии следствия, 45-летний фигурант дела с 2014 по 2020 год в разных районах Севастополя совершил 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, его жертвами стали пять женщин и 14 несовершеннолетних. Он также похитил имущество одной из потерпевших.
Сам обвиняемый свою вину в ходе предварительно следствия не признал. В ходе расследования дела следователи провели допросы 18 потерпевших, более 150 свидетелей, также проведено 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований.
Доказательства получены в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных обвиняемым на местах преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Происшествия,Изнасилование,Севастополь,
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