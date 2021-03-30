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На судостроительном заводе под Санкт-Петербургом перевернулся корабль с людьми

ТК «Звезда»
45 минут назад
На судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное в Ленинградской области перевернулся корабль с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их данным, в результате происшествия есть пострадавшие.
Корабль с людьми перевернулся на заводе под Петербургом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На место ЧП выехали спасатели, реанимация и скорая помощь.
Факт инцидента газете 47news подтвердили представители завода. Однако данных о том, был корабль на ремонте или проходил испытания, предоставлять не стали.
Происшествия,Судостроительный завод "Пелла",Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Отрадное,
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