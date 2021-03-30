Задержан вице-премьер правительства Ставропольского края

По версии следствия, в 2013-2015 годах Петрашов лично, через посредников и на счета подконтрольных ему юридических лиц получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.