Задержан вице-премьер правительства Ставропольского края

По версии следствия, в 2013-2015 годах Петрашов лично, через посредников и на счета подконтрольных ему юридических лиц получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.
По версии следствия, он в сговоре с бывшим первым заместителем министра строительства и архитектуры региона Алексеем Когарлыцким за вознаграждение обещал покровительство юридическому лицу при реализации государственных контрактов по строительству новых корпусов краевой детской больницы, краевого кардиологического и онкологического диспансеров.