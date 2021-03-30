В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Задержан вице-премьер правительства Ставропольского края

Артём Кульша
31 минуту назад
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов задержан по подозрению в причастности к мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.
Задержан вице-премьер правительства Ставропольского края
Фото: Telegram-канал BAZATelegram-канал BAZA
По версии следствия, в 2013-2015 годах Петрашов лично, через посредников и на счета подконтрольных ему юридических лиц получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.
Сотрудники СК, ФСБ и МВД установили это и задержали чиновника в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (наказывается вплоть до лишения свободы на 10 лет). В настоящее время по месту проживания и на рабочем месте Петрашова проводятся обыски.
В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев был задержан по подозрению в получении взяток на сумму 63 миллиона рублей.
По версии следствия, он в сговоре с бывшим первым заместителем министра строительства и архитектуры региона Алексеем Когарлыцким за вознаграждение обещал покровительство юридическому лицу при реализации государственных контрактов по строительству новых корпусов краевой детской больницы, краевого кардиологического и онкологического диспансеров.
Происшествия,Александр Золотарев,ФСБ,МВД,Ставропольский Край,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители