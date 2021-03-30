25 грузовых автомобилей сгорело при пожаре в промзоне на северо-востоке Москвы. ЧП произошло в ночь на вторник на Стартовой улице: площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В зоне горения оказались полуприцепы с топливом.
В тушении пожара было задействовано более 20 единиц спецтехники и 70 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет.
Последствия ЧП сняли на камеру с коптера. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24». По его данным, одной из причин происшествия мог стать умышленный поджог.