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Опубликовано видео последствий пожара в промзоне в Москве

Алевтина Жаркова
39 минут назад
25 грузовых автомобилей сгорело при пожаре в промзоне на северо-востоке Москвы. ЧП произошло в ночь на вторник на Стартовой улице: площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В зоне горения оказались полуприцепы с топливом.
В тушении пожара было задействовано более 20 единиц спецтехники и 70 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет.
Последствия ЧП сняли на камеру с коптера. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24». По его данным, одной из причин происшествия мог стать умышленный поджог.
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