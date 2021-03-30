В тушении пожара было задействовано более 20 единиц спецтехники и 70 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет.

Последствия ЧП сняли на камеру с коптера. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24». По его данным, одной из причин происшествия мог стать умышленный поджог.