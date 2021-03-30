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Убийцу ветерана Великой Отечественной войны приговорили к 9,5 года колонии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
65-летний житель Омской области, убивший в мае прошлого года 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ходе спора о взятии Берлина, получил 9,5 года колонии строгого режима. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Убийцу ветерана ВОВ приговорили к 9,5 года колонии
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Убийство произошло в поселке Тевриз Омской области 6 мая минувшего года. Россиянин пришел в гости к ветерану, они начали обсуждать войну. Пенсионер рассказал, что часть, в которой он служил, дошла до Кенигсберга, но не отправилась штурмовать Берлин. Мужчина, не согласившись с действиями ветерана и его тогдашних сослуживцев, начал спорить и напал на собеседника.
Злоумышленник четыре раза ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу, а после нанес еще три удара ножом в грудь. Пенсионер погиб на месте, а подозреваемый забрал с собой орудие убийства и выбросил его по дороге.
Уточняется, что в начале расследования обвиняемый признался в совершении преступления и раскрыл его подробности. Однако позднее отказался признать вину.
Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Омская Область,
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