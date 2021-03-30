Убийцу ветерана ВОВ приговорили к 9,5 года колонии

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Убийство произошло в поселке Тевриз Омской области 6 мая минувшего года. Россиянин пришел в гости к ветерану, они начали обсуждать войну. Пенсионер рассказал, что часть, в которой он служил, дошла до Кенигсберга, но не отправилась штурмовать Берлин. Мужчина, не согласившись с действиями ветерана и его тогдашних сослуживцев, начал спорить и напал на собеседника.

Злоумышленник четыре раза ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу, а после нанес еще три удара ножом в грудь. Пенсионер погиб на месте, а подозреваемый забрал с собой орудие убийства и выбросил его по дороге.