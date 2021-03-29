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На границе России поймали гражданина ЕС с топором и пистолетом

Вероника Полынина
34 минуты назад
В Калининградской области за незаконное пересечение границы задержали гражданина Европейского союза с ножами, топором и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает ТАСС.
42-летний иностранец прибыл с территории Польши. При досмотре пограничники нашли у него ножи, топор и пневматический пистолет.
Мужчина признался, что попал на территорию России нелегально, не имея российской визы, в обход установленного пункта пропуска.
В отношении нарушителя заведено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщал «Рамблер», 4 декабря в ФСБ рассказали о попытке вооруженного пересечения границы. В спецслужбе заявили, что это произошло на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Три человека попытались незаконно перейти границу, а когда их попытались задержать - применили оружие. Пограничники открыли ответный огонь. Один из нарушителей границы был убит в перестрелке, двое других скрылись на украинской территории.
По данным СМИ, российскую границу пытались нарушить бойцы Сил спецопераций Украины (ССО).
Происшествия,ФСБ,ЕС,Калининградская Область,Россия,
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