В главке пояснили, что 39-летнего хозяина квартиры доставили в отдел полиции и после профилактической беседы отпустили. Спустя некоторое время он позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции действительно обнаружили тело 29-летней женщины. Кроме того, шестидесятилетнего отца подозреваемого с резаной раной лица доставили в больницу. Предполагаемый убийца, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан.