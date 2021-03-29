"Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции, выезжавших 29 марта на сообщение о семейном конфликте в городе Бердске Новосибирской области, и полноте принятых ими мер", - говорится в сообщении.
"В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в главке МВД.