В Новой Москве таксисты устроили стрельбу и поножовщину

Несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину в поселке Мосрентген, один мужчина скончался от полученных ран, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"27 марта около 02.40 в полицию поступило несколько сообщений о том, что на улице Адмирала Корнилова, поселок Мосрентген, граждане получили различные ранения. Один обнаружен со следами крови, другой, мужчина 2000 года рождения, скончался - по предварительным данным, от колото-резаных ранений. Третий обратился самостоятельно в медицинское учреждение с колото-резаными ранами и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Установлено, что конфликт произошел между водителями такси на фоне личной неприязни, они нанесли друг другу ранения, в том числе из травматического оружия.
Полиция ищет других участников конфликта.