В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Новой Москве таксисты устроили стрельбу и поножовщину

РИА Новости
36 минут назад
Несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину в поселке Мосрентген, один мужчина скончался от полученных ран, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"27 марта около 02.40 в полицию поступило несколько сообщений о том, что на улице Адмирала Корнилова, поселок Мосрентген, граждане получили различные ранения. Один обнаружен со следами крови, другой, мужчина 2000 года рождения, скончался - по предварительным данным, от колото-резаных ранений. Третий обратился самостоятельно в медицинское учреждение с колото-резаными ранами и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Установлено, что конфликт произошел между водителями такси на фоне личной неприязни, они нанесли друг другу ранения, в том числе из травматического оружия.
Полиция ищет других участников конфликта.
Происшествия,Видео,Москва,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители