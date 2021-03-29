Пенсионерка получила 12 лет за передачу гостайны Украине

По данным источника, Довгополая в 2019 году собирала и передавала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота разведке Минобороны
Украины. «[Она раскрывала] сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время — то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ», — пояснил источник ТАСС. На тот момент женщине было 64 года.