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Пенсионерка получила 12 лет тюрьмы за передачу гостайны Украине

Ura.Ru
17 минут назад
Гражданку России обвинили в госизмене при передаче секретных сведений Украине. За это она получила 12 лет тюрьмы.
Пенсионерка получила 12 лет за передачу гостайны Украине
Фото: ТАССТАСС
«Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной по ст. 275 УК РФ („Государственная измена“). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
По данным источника, Довгополая в 2019 году собирала и передавала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота разведке Минобороны Украины. «[Она раскрывала] сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время — то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ», — пояснил источник ТАСС. На тот момент женщине было 64 года.
Ранее в госизмене обвинили блогера Алексея Навального. По словам бывшего вице-губернатора Кировской области, публициста Сергея Карнаухова, своей деятельностью блогер оказывает прямое содействие введению санкций, в том числе в отношении международного проекта «Северный поток — 2», а также способствует усилению давления на всех россиян и дискредитации органов власти.
Происшествия,Сергей Карнаухов,Алексей Навальный,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Россия,Украина,
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