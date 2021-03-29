Труп 14-летнего подростка обнаружен в Москве

Около 8:50 по местному времени возле одного из домов на Кленовом бульваре (Южный административный округ) было обнаружено тело 14-летнего мальчика, который, предположительно, совершил суицид. Других подробностей произошедшего издание не привело.

В первой половине марта физик Вальтер Погосов был обнаружен неподалеку от своего дома в Москве через день после того как не пришел домой и был объявлен в розыск. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным средств массовой информации, характер повреждений, полученных ученым, может свидетельствовать о попытке суицида.