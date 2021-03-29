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Труп 14-летнего подростка обнаружен в Москве

Артём Кульша
1 час назад
В Москве подросток мог покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Труп 14-летнего подростка обнаружен в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Около 8:50 по местному времени возле одного из домов на Кленовом бульваре (Южный административный округ) было обнаружено тело 14-летнего мальчика, который, предположительно, совершил суицид. Других подробностей произошедшего издание не привело.
В середине марта, как сообщал «Рамблер», на окраине столицы 37-летний поэт Андрей Егоров покончил с собой на фоне тяжелого психического и онкологического заболеваний.
В первой половине марта физик Вальтер Погосов был обнаружен неподалеку от своего дома в Москве через день после того как не пришел домой и был объявлен в розыск. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным средств массовой информации, характер повреждений, полученных ученым, может свидетельствовать о попытке суицида.
Тогда же жена футболиста Павла Мамаева Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного препарата «Имована», и перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Мамаеву без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее.
Происшествия,Павел Мамаев,Андрей Егоров,Москва,
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