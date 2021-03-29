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Появилось видео обезвредившего вора сотрудника магазина в Новокузнецке

Алевтина Жаркова
28 минут назад
В Новокузнецке сотрудник магазина обезвредил буйного посетителя при попытке украсть товар. Снятое на камеру видеонаблюдение происшествие опубликовано в Telegram-канале «Пресс-Хата».
Работник торгового заведения заметил, как мужчина спрятал в карман выставленный на прилавке продукт. Сначала продавец пытался словами вразумить вора, но агрессивный мужчина во время словесной перепалки провоцировал своего оппонента на выяснение отношений на кулаках.
Однако грабитель не рассчитал свои силы: сотрудник торговой точки молниеносно уложил его на пол и удерживал до прибытия росгвардейцев. Как выяснилось, злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабеж.
Происшествия,Криминал,Видео,Новокузнецк,
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