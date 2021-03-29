Работник торгового заведения заметил, как мужчина спрятал в карман выставленный на прилавке продукт. Сначала продавец пытался словами вразумить вора, но агрессивный мужчина во время словесной перепалки провоцировал своего оппонента на выяснение отношений на кулаках.

Однако грабитель не рассчитал свои силы: сотрудник торговой точки молниеносно уложил его на пол и удерживал до прибытия росгвардейцев. Как выяснилось, злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабеж.