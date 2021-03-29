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Слон травмировал сотрудника цирка в Казани

Москва24иещё 7
39 минут назад
Слон напал на рабочего цирка в Казани. Об этом РИА Новости сообщил представитель Минздрава Татарстана.
Слон напал на рабочего в цирке Казани
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В ведомстве рассказали, что животное оттолкнуло подошедшего к нему сотрудника цирка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В цирке подтвердили информацию о произошедшем, однако комментировать ситуацию отказались.
Ранее сообщалось о драке между слонами во время представления в цирке Казани. Дрессировщики пытались успокоить животных, однако удалось это им не сразу. В руководстве цирка утверждали, что для зрителей угрозы не было – животные выясняли отношения между собой.
Происшествия,Казань,
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