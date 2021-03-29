Слон напал на рабочего в цирке Казани

В ведомстве рассказали, что животное оттолкнуло подошедшего к нему сотрудника цирка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о драке между слонами во время представления в цирке Казани. Дрессировщики пытались успокоить животных, однако удалось это им не сразу. В руководстве цирка утверждали, что для зрителей угрозы не было – животные выясняли отношения между собой.