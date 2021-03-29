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При крушении вертолета на Аляске погибли пять человек

Газета.Ruиещё 2
41 минуту назад
В американском штате Аляска произошло крушение вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный департамент общественной безопасности.
При крушении вертолета на Аляске погибли пять человек
Фото: ReutersReuters
Власти отметили, что обломки вертолета были обнаружены в районе ледника Кник около в 22.00 в субботу, 27 марта (11.00 воскресенья по мск).
В результате инцидента погибли пять человек, а еще один получил ранения. Он был доставлен в клинику, медики оценивают его состояние "тяжелое, но стабильное". При этом власти приняли решение об установлении запрета на полеты до понедельника, 29 марта.
Расследованием причин аварии занимается Национальный совет по безопасности на транспорте. Ранее стало известно, что семь человек стали жертвами авиакатастрофы над Аляской.
Происшествия,Катастрофы,Аляска,
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