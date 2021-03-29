При крушении вертолета на Аляске погибли пять человек

Власти отметили, что обломки вертолета были обнаружены в районе ледника Кник около в 22.00 в субботу, 27 марта (11.00 воскресенья по мск).

В результате инцидента погибли пять человек, а еще один получил ранения. Он был доставлен в клинику, медики оценивают его состояние "тяжелое, но стабильное". При этом власти приняли решение об установлении запрета на полеты до понедельника, 29 марта.