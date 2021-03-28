Женщина утонула в московском бассейне

Головинская межрайонная прокуратура начала проверку. Предстоит выяснить, соблюдалась ли в фитнес-центре техника безопасности.

Погибшая – москвичка Кира В. Её всплывшее тело обнаружила инструктор. Эксперты нашли у погибшей гематому на голове. Известно, что женщина пришла в бассейн с мужем.