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Женщина утонула в московском бассейне

Майк Габриелян
20 минут назад
Пятидесятилетняя женщина утонула в бассейне столичного фитнес-центра. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Женщина утонула в московском бассейне
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел 28 марта в спортивном клубе на Ленинградском шоссе.
«Во время посещения бассейна в частном фитнес-центре, расположенном на Ленинградском шоссе в городе Москве, 50-летняя женщина потеряла сознание и находилась в воде без движения. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи», - сообщает прокуратура.
Головинская межрайонная прокуратура начала проверку. Предстоит выяснить, соблюдалась ли в фитнес-центре техника безопасности.
Подробности инцидента приводит РЕН ТВ.
Погибшая – москвичка Кира В. Её всплывшее тело обнаружила инструктор. Эксперты нашли у погибшей гематому на голове. Известно, что женщина пришла в бассейн с мужем.
Ранее «Рамблер» сообщал, что шестилетняя девочка утонула в бассейне пермской бани.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,РЕН ТВ,
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