15 миллионов рублей потребовал россиянин за врачебную ошибку

Житель Новосибирской области
подал иск к медикам, которые перепутали перитонит с воспалением матки у его супруги. Женщина умерла. Мужчина был вынужден оставить работу. В одиночку он воспитывает 4 детей на 20 тысяч рублей и находится под давлением кредиторов. Вдовец требует от медиков 15 миллионов рублей, сообщает
«КП».
Трагедия в семье Виктора Правосуда случилась в августе 2019 года. Жительница поселка Льнозавод, мать четверых детей 28-летняя Ольга почувствовала сильную боль в животе. Женщину отвезли на УЗИ, а затем — в гинекологическую больницу 2. Медики решили, что у неё внематочная беременность. Ей поставили капельницы, чтобы сбить температуру. В итоге врачи пришли к диагнозу «воспаление матки» и положили Ольгу на операцию. На операционном столе хирург увидел, что у сибирячки перитонит из-за лопнувшего аппендицита.
«Жена еще в скорой твердила, что может быть аппендицит, а медики не слушали ее, решив, что это воспаление матки. Два дня ее возили по больницам, а потом, когда началось заражение крови, было уже поздно», - рассказал Виктор Правосуд.
Он добавил, что со слезами пришел к врачам, но сказали, что «сделали все возможное».
«Но могли же прислушаться и проверить на аппендицит», - недоумевает мужчина.
В прокуратуре
встали на сторону Правосуда. Комиссия судмедэкспертов из Москвы отметила, что причиной смерти женщины стал острый гангренозный аппендицит. Местные медики допустили сразу ряд ошибок: непрофильный перевод в гинекологическую больницу 2, неполное обследование с острым перитонитом, несвоевременное проведение хирургической операции.
На отца полностью легла забота о 13-летнем Диме, 12-летней Полине, 10-летнем Сереже и 4-летней Вике. Семья живет на государственные выплаты и за счет подсобного хозяйства. Но Правосуду угрожают взыскатели долгов.
«В 2008 году мы с женой брали кредит на погашение долгов тещи, которая десятки лет не платила за ЖКХ. Около ста тысяч пришлось отдать, сперва платили по кредиту, а потом банк обанкротился, и платить стало некуда. Я даже и забыл об этом. И вдруг внезапно объявился новый банк, туда перешли наши долги с большими процентами. Почти полмиллиона накапало за 12 лет! Два варианта у меня теперь: банкротство или суд», - рассказал он.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что екатеринбургская больница выплатит 750 тысяч родным женщины, погибшей из-за врачебной ошибки.