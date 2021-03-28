15 миллионов рублей потребовал россиянин за врачебную ошибку

Трагедия в семье Виктора Правосуда случилась в августе 2019 года. Жительница поселка Льнозавод, мать четверых детей 28-летняя Ольга почувствовала сильную боль в животе. Женщину отвезли на УЗИ, а затем — в гинекологическую больницу 2. Медики решили, что у неё внематочная беременность. Ей поставили капельницы, чтобы сбить температуру. В итоге врачи пришли к диагнозу «воспаление матки» и положили Ольгу на операцию. На операционном столе хирург увидел, что у сибирячки перитонит из-за лопнувшего аппендицита.