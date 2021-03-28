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8 солдат бежали из своих частей в Оренбуржье

ИА «Сусанин»
21 минуту назад
Некоторые военнослужащие самовольно покинули места службы, другие – не вернулись из отпусков
8 солдат бежали из своих частей под Оренбургом
Фото: vk.com/milvk.com/mil
Поиски восьмерых беглых солдат начались в Оренбургской области. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Известно, что военнослужащие покинули расположение своих частей в разное время. При этом некоторые солдаты бежали с места службы, другие - не вернулись после отпуска.
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Оренбургскому гарнизону обратился к жителям региона с просьбой сообщать любую информацию о пропавших военнослужащих.
Происшествия,Антон Макаров,СКР,Оренбургская Область,
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