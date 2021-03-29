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Контейнеровоз Ever Given сняли с мели

ТАССиещё 2
1 час назад
Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given удалось стащить в понедельник утром с мели и вывести на фарватер в сторону севера. Об этом сообщили ТАСС источники в управлении этой водной магистрали Египта.
"Успешно удалось сдвинуть судно с места, где оно село носом на мель, и придать ему плавучесть, - отметил собеседник агентства. - После этого оно встало на курс в сторону севера".
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками, сообщило, что спасательные команды сняли с мели Ever Given. Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.
В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна. "Это хорошая новость, - сказал Рабиа. - Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места".
Глава управления Усама Рабиа сообщал о начале очередного раунда маневров. В этот раз в стягивании были задействованы 17 буксиров, в том числе пришедший из Нидерландов в воскресенье вечером гигантский буксир ALP GUARD с тягой 285 тонн.
Происшествия,Видео,Wall Street Journal,Bloomberg,
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