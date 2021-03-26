В Россию из Болгарии экстрадирован участник банды "Бригада Феди" Владислав Мухин, обвиняемый в убийствах, а также гражданин Эстонии, 16 лет назад убивший сотрудника охранного агентства и пытавшийся убить предпринимательницу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Республики Болгария россиянина Владислава Мухина и гражданина Эстонии Андрея Данилова (Эдвина Реинсалу)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мухин обвиняется в бандитизме и убийстве. По версии следствия, в 1997-2001 годах в Казани в составе банды "Бригада Феди" он совершил ряд особо тяжких преступлений. Так, в 1998 года Мухин с соучастниками убил лидера преступной группировки "Калуга" Вячеслава Татарова, а декабре 1998 года - участника группировки "Камаевские" Марата Исхакова.
Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В августе 2020 года он был задержан в Болгарии.
В июле 2020 года там же был задержан гражданин Эстонии Андрей Данилов, которого Вологодский областной суд в феврале 2012 года заочно признал виновным в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и приговорил к 19 годам колонии строгого режима.
В ведомстве уточняют, что такой срок Данилов получил за убийство сотрудника охранного агентства и попытку убийства предпринимательницы.
В сопровождении спецконвоя Мухин и Данилов будут доставлены в Москву, отмечается в сообщении.