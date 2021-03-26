Школьник застрелил друга из отцовского ружья под Ростовом

Трагедия произошла 24 марта в селе Алексеевка Октябрьского района. За несколько дней до инцидента мальчик нашёл ключи от сейфа, в котором его отец хранил ружьё. Школьник решил похвастаться оружием перед своим товарищем. Он пригласил друга домой и во время осмотра ружья случайно нажал на курок. Старший брат стрелка позвонил матери, женщина вызвала «скорую помощь», но спасти ребенка не удалось. 12-летний мальчик скончался.