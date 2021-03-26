При столкновении двух пассажирских поездов в Египте погибло 32 человека, еще 66 получили ранения. Кадры с места железнодорожного происшествия, случившегося в городе Тахта (провинция Сохаг), публикует Telegram-канал RT.
Как сообщает портал Youm7, в результате аварии три пассажирских вагона сошли с рельсов. К месту ЧП было направлено 36 карет скорой помощи, пострадавших направляют в близлежащие медицинские учреждения.
Генеральная прокуратура Египта поручила начать расследование инцидента, а министр транспорта Камель аль-Вазир распорядился задержать обоих машинистов.