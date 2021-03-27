Агентство новостей «Москва» сообщило о возбуждении уголовного дела против неизвестного, нашедшего деньги. Информация поступила от правоохранительной службы Москвы . Житель столицы поднял из мусорного бака полмиллиона бумажными купюрами. Однако не стал искать хозяина и оставил деньги себе. «Удачного» искателя обвинили в краже. Незнакомец, присвоивший утерянные деньги, обвиняется в уголовном преступлении.

Полмиллиона в мусорном баке

Реальную картину происшествия установили по данным видеокамер. Наблюдение ведётся за внутренним двором, входами в подъезды, автостоянкой, мусорными баками. Просмотр видео показал, что упаковку денег выронил 60-летний работник офиса. Деньги лежали в кармане его куртки. Мужчина вышел вынести мусор и выронил 525 тыс. рублей.

Когда пропажа была обнаружена, человек обратился к видеокамерам. Увидел, что оброненную упаковку поднял с земли незнакомый человек. Действия незнакомца были названы кражей.

Мужчина, потерявший деньги, обратился в полицию. По факту заявления о пропаже 525 тыс. рублей заведено уголовное дело. Ведутся поиски человека, «присвоившего» найденные деньги.

Что говорит закон

По действующему законодательству РФ, человек, нашедший крупную денежную сумму, обязан искать хозяина. Он может установить личность по карточкам, если такие были вместе с деньгами в кошельке. Или передать находку в полицию для дальнейшего ведения дела. При этом нашедший деньги вправе требовать от нерадивого хозяина 20% суммы в качестве вознаграждения.

Отказ от поисков и присвоение денег называется кражей и наказывается по уголовной статье. О награждении не будет идти речи. Однако для наказания необходимы доказательства. Человек, нашедший предметы, вещи, деньги не обязан сдавать их в полицию. Он должен написать заявление и хранить найденное у себя. Главное, что запрещено законом – тратить чужие денежные суммы на свои потребности.

Так человек, обнаруживший полмиллиона, на правовом основании может забрать их себе. Чтобы «найти» хозяина и передать ему деньги. В таких ситуациях доказать факт присвоения чужого бывает сложно.