Торнадо в американском штате Алабама попало на видео

Число погибших выросло с трёх до пяти человек в результате торнадо в американском штате Алабама, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кэлхун Мэттью Уэйда.

По информации канала ABC пять смертельных случаев произошло в округе Калхун. Среди них три человека из одной семьи, а также мужчина из города Охатчи и женщина в Веллингтоне. Стоит отметить, что выжила 13-летняя девочка, но потеряла мать, бабушку и дедушку. По словам шерифа округа Кэлхун, выжил еще один член семьи мужского пола.

Более 50 тысяч жителей штата остаются без электроснабжения.

В крупнейшем городе штата Бирмингеме смерч разрушил от 30 до 50 построек. Поисково-спасательные работы в округе продолжаются, в них задействовано около 200 человек первой помощи.

Метеорологи объявили о чрезвычайной ситуации в районах к югу и востоку от города Бирмингема, а также в округах Шелби и Джефферсон.

Власти объявили о режиме ЧС в 46 округах Алабамы. Угроза торнадо сохраняется для большей части севера Алабамы, включая города Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл.