Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные

Дело об убийстве самого авторитетного вора в законе на постсоветском пространстве Вячеслава Иванькова , более известного как Япончик, рассмотрят присяжные. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллеги назначен на 14 апреля 2021 года в 11:00», — сказал сотрудник пресс-службы.

По закону восемь присяжных должны будут решить судьбу подсудимых.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих фигурантов: Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбулы Джанашии, обвинямых в убийстве (п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Однако в пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что дело будет рассматриваться в отношении лишь двоих — Шадании и Джанашии.

«Дело в отношении Газзаева выделено в отдельное производство», — сказал сотрудник пресс-службы, не пояснив причину.

Как полагает следствие, в апреле 2009 года грузинский вор в законе Илья Симония по кличке Махо с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Фигуранты установили образ жизни Иванькова, круг его знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. После этого они обзавелись снайперской винтовкой Драгунова и патронами к ней, купили автомобиль «Газель», а также мобильные телефоны для переговоров друг с другом.

Вячеслав Иваньков был застрелен около 20:00 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба в этот день следили за потерпевшим. Стрельбу по Иванькову открыл Астамур Бутба из кузова «Газели». Потерпевший скончался 9 октября 2009 года в больнице.