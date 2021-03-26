Специалисты обнаружили один из "черных ящиков" на месте падения вертолета Ка-32 МЧС РФ
в Куршском заливе под Калининградом
, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел накануне вечером около 10 часов вечера в 6 километрах к северу от города Полесск
. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы.
"Один ("черный ящик") достали", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что воздушное судно находится на мелководье в пяти километрах от берега. Из воды торчит хвост, весь корпус под водой. Тем не менее вертолет хорошо просматривается в воде.
По данным представителя экстренных служб, в пятницу в районе инцидента пройдут следственные мероприятия, в которых задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту вертолета помогают психологи.
Возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет РФ, рассматриваются две версии ЧП: ошибка пилотов и "нештатная чрезвычайная ситуация". По предварительным данным, упавший в воду вертолет Ка-32 находится в оперативном подчинении управления МЧС РФ по Калининградской области.