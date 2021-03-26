Специалисты обнаружили один из "черных ящиков" на месте падения вертолета Ка-32 МЧС РФ в Куршском заливе под Калининградом , рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Инцидент произошел накануне вечером около 10 часов вечера в 6 километрах к северу от города Полесск . Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы.

"Один ("черный ящик") достали", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что воздушное судно находится на мелководье в пяти километрах от берега. Из воды торчит хвост, весь корпус под водой. Тем не менее вертолет хорошо просматривается в воде.

По данным представителя экстренных служб, в пятницу в районе инцидента пройдут следственные мероприятия, в которых задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту вертолета помогают психологи.