Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерей

Детей привезли в Сосновоборский комплексный центр соцобслуживания. Там в ходе медицинского осмотра врачи обнаружили у них гематомы в области паха и ягодиц. Девочки рассказали, что с декабря прошлого года по март текущего их отец проявлял к ним совсем неродительское внимание. Их слова впоследствии подтвердила гинекологическая экспертиза.