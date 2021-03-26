Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерей

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Удмуртии полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летнего ребенка. Трагедия произошла 22 марта. В квартире одного из домов на улице Азина был обнаружен труп ребёнка. Полиция распространила ориентировку на Сергея Решетникова
, ранее судимого за грабёж. В городе был объявлен план «Перехват»: на выездах из города полицейские организовали досмотр автомобилей. 23 марта подозреваемого задержали в селе Яромаска. Известно, что погибшая девочка проживала в квартире, где было найдено ее тело. Решетников был сожителем её матери.