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Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерей

Павел Тиунов
2 часа назад
Маленькие сёстры 5 и 6 лет рассказали сотрудникам соцслужб, что их отец надругался над ними, сообщает РЕН ТВ. Мужчину обвинили в изнасиловании, но пока не лишили родительских прав.
Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерей
Фото: ТАССТАСС
Детей привезли в Сосновоборский комплексный центр соцобслуживания. Там в ходе медицинского осмотра врачи обнаружили у них гематомы в области паха и ягодиц. Девочки рассказали, что с декабря прошлого года по март текущего их отец проявлял к ним совсем неродительское внимание. Их слова впоследствии подтвердила гинекологическая экспертиза.
26-летнего мужчину задержали и обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера. Расследование продолжается. Обвиняемого поместили в следственный изолятор.
Известно, что органы опеки обращались в суд с требованием лишить мужчину родительских прав, однако им было отказано.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Удмуртии полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летнего ребенка. Трагедия произошла 22 марта. В квартире одного из домов на улице Азина был обнаружен труп ребёнка. Полиция распространила ориентировку на Сергея Решетникова, ранее судимого за грабёж. В городе был объявлен план «Перехват»: на выездах из города полицейские организовали досмотр автомобилей. 23 марта подозреваемого задержали в селе Яромаска. Известно, что погибшая девочка проживала в квартире, где было найдено ее тело. Решетников был сожителем её матери.
Происшествия,Сергей Решетников,ФСИН,РЕН ТВ,
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